Москва, 26 октября, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Игорь Твердохлебов, выступивший в качестве режиссёра второго сезона сериала «Триггер», рассказал о том, как проходил съёмочный процесс. Об этом 25 октября сообщил mk.ru.

Фото предоставлены компанией Экспоконтент — представителем организатора рынка Mipcom в России Презентация Триггера в Каннах

Кинематографист, в частности, рассказал, что производство продолжения шоу прошло «на удивление гладко» и без форс-мажоров. Он отметил, что если подобные ситуации и возникали, то довольно быстро решались через «юмор, смех и профессионализм команды».

Режиссёр назвал исполнителя главной роли Максима Матвеева большим профессионалом, и заявил, что ходил с ним на работу как на праздник, поскольку процесс творчества шёл в «дружественной теплой обстановке». «Не было ни дня, когда бы мы не смеялись», — сказал Твердохлебов, добавив, что считает Матвеева гением и настоящим трудоголиком.

Напомним, премьера второго сезона «Триггера» состоялась на сайте онлайн-кинотетара «Кинопоиск» 7 января 2022 года, Первый канал начал показывать это шоу 17 октября 2022-го. Ранее ИА REGNUM сообщило, что другой актёр сериала — Владислав Тирон объяснил, почему на некоторое время уходил из актёрской профессии.