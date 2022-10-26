Вашингтон, , 09:00 — REGNUM Специальная военная операция (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР, возможно, не началась бы в случае, если бы Запад признал Крым российским. Такое мнение 25 октября высказал обозреватель Кристофер Колдуэлл в беседе с корреспондентом американского журнала The New Yorker.

Крым

«В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия. Без этого, как считает (президент России) Владимир Путин, страна сталкивается с угрозой выживания», — сказал он.

Также Колдуэлл уточнил, что у полуострова ключевая роль для обороноспособности РФ и потому российские власти не могут допустить посягательств на Крым. При этом обозреватель уточнил, что киевский режим желал бы заблокировать России выход в Чёрное море.

«Угроза исходит с Запада. Я могу быть не прав, но трудно себе представить, что Россия остановится, будучи убежденной в возможности появления вооруженной до зубов базы НАТО на территории, которую она считает своей», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее населённый пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян киевскими нацистами.