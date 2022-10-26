Донецк, , 09:00 — REGNUM Населённый пункт Александровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) был обстрелян киевскими нацистами. Об этом 25 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Александровки со стороны бандеровцев был зафиксирован в 0835 (совпадает с мск) и во время него оп населённому пункту было выпущено шесть снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров осудил мобилизованных, которые снимают видео, рассказывая, что им не хватило оружия и обмундирования, призвав забирать необходимое вооружение и экипировку у врага.