Пермь, 26 октября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. В Пермском крае с 26 октября прекратили аттестацию судоводителей, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Максим Замалеев/gorodperm.ru Речной теплоход

Причинами названы установившиеся минусовые температуры и неблагоприятные погодные условия на водоёмах. Процедура возобновится с началом навигационного периода 2023 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, минтранс Прикамья 17 октября заявил о завершении навигации 2022 года. За шесть месяцев теплоходы совершили 744 рейса и перевезли порядка 75 тысяч пассажиров.