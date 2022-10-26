Джакарта, , 08:58 — REGNUM Министр общественных работ и государственного жилищного строительства Индонезии Басуки Хадимульоно заявил, что президент Джоко Видодо планирует пригласить потенциальных инвесторов посетить новую столицу в начале 2023 года, сообщает Kompas.

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«Это будет запланировано на январь или февраль 2023 года, инвесторы приглашены сюда», — заявил министр общественных работ и государственного жилищного строительства.

Ведется строительство сегмента первой кольцевой дороги протяженностью 1,75 км, сегмента второй кольцевой дороги протяженностью 1,85 км и сегмента третьей кольцевой дороги протяженностью 1,1 км.

Ранее президент Индонезии заявил, что развитие ряда объектов инфраструктуры, таких как строительство плотин, освоение земель и подъезд к дорогам «идёт хорошо».

По его словам, в целом прогресс в строительстве новой столицы можно будет увидеть в январе 2023 года. Видя нынешний прогресс, глава государства с оптимизмом смотрит на то, что церемония празднования годовщины независимости Индонезии 17 августа 2024 года может быть проведена в новой столице.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия заключила сделки на сумму 33,5 млн долларов США на международном салоне инноваций в Париже SIAL Paris 2022 года.

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