Тюменский район, Тюменская область, 26 октября, 2022, 08:57 — ИА Регнум. В Тюмени обокрали дом, где сгорели семеро инвалидов. Вор осуждён Тюменским районным судом 26 октября, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы региона.

Prokuror-kaluga.ru В суде

В суде установлено, что пока хозяйка сгоревшего вместе с людьми нелегального пансионата для пожилых и инвалидов Ольга В. находилась в следственном изоляторе, обворовали её дом на улице Трактовой в посёлке Боровский.

Пользуясь отсутствием запоров, Андрей В. 196 года рождения днём 30 сентября 2021 года вор обследовал все комнаты обгоревшего дома. Он свинтил восемь закопченных алюминиевых радиаторов стоимостью чуть менее 40 тыс. рублей и за три тысячи рублей сдал в приёмный пункт металлолома. А на садовой тележке вывез посудомоечную машину.

Причинённый материальный ущерб является для потерпевшей значительным. На её иждивении находится мать — инвалид первой группы. Без системы отопления дом непригоден для проживания.

Суд вынес Андрею В. приговор за кражу с незаконным проникновением в жилище. Ему назначено наказание: один год условного срока и выплата потерпевшей 39 310 рублей причинённого ущерба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января 2021 года в доме на улице Трактовой посёлка Боровский Тюменского района произошёл пожар. После ликвидации огня были обнаружены тела четверых мужчин и трёх женщин. Они являлись постояльцами нелегального пансионата для пожилых людей и ограниченными в передвижении инвалидами. Владелица нелегального пансионата приговорена к шести годам в колонии общего режима.