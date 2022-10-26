Москва, 26 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Правительство России обсудит ратификацию соглашения с правительством Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области космоса. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

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«На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы: о проекте федерального закона «О ратификации соглашения между правительством РФ и правительством Республики Индии о мерах по охране технологий в связи с сотрудничеством в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и в создании и эксплуатации средств выведения и наземной космической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается ратифицировать соглашение, подписанное в Москве и Бангалоре 1 декабря 2021 года.