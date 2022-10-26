Киев, 26 октября, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в 12 регионах бывш. УССР, подконтрольных преступному киевскому режиму. Об этом 26 октября сообщают киевские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

По данным журналистов, сирены работают в Киевской, Одесской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Винницкой, Николаевской и Житомирской областях.

Информации о новых взрывах на территории б. УССР пока нет.