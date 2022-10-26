Грозный, 26 октября 2022, 08:53 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил мобилизованных, которые снимают видео, рассказывая, что им не хватило оружия и обмундирования. Чеченский лидер призвал забирать необходимое вооружение и экипировку у врага.
Он подчеркнул, что тот, кто хочет бороться с сатанизмом, всегда найдет себе оружие и встанет на путь «джихада». Он также сравнил ситуацию с той, которая была в годы Великой Отечественной войны — тогда тоже многого не хватало, но люди с верой шли в бой и защищали Родину. Кадыров заявил, что тот, кто любит свою родину, как он, защищает её с оружием в руках.
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