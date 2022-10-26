Грозный, 26 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров осудил мобилизованных, которые снимают видео, рассказывая, что им не хватило оружия и обмундирования. Чеченский лидер призвал забирать необходимое вооружение и экипировку у врага.

Chechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Мобилизованные снимают видео со словами: оружия не хватает, у нас старая форма. Зато с той стороны, у наших врагов, оружие и хорошая форма одежды — все у них есть. У них надо забрать, у них и заберём. Мы не должны плакать, когда мы нужны Родине, когда мы нужны государству, президенту. Оставьте свои недостатки при себе. Заберём и забираем, и технику заберём, и их оружием их уничтожаем и будем уничтожать», — заявил Кадыров в своем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Он подчеркнул, что тот, кто хочет бороться с сатанизмом, всегда найдет себе оружие и встанет на путь «джихада». Он также сравнил ситуацию с той, которая была в годы Великой Отечественной войны — тогда тоже многого не хватало, но люди с верой шли в бой и защищали Родину. Кадыров заявил, что тот, кто любит свою Родину, как он, защищает её с оружием в руках.