Южно-Сахалинск, , 08:53 — REGNUM Откровенные посягательства Зеленского на суверенитет России подтверждает, что наша страна сражается за правое дело, защищая себя, свои границы и интересы всех жителей, а киевский режим всегда интересовал только развал РФ, прокомментировал высказывания о принадлежности Курил губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Курилы Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Убежден, какие бы громкие заявления не делал Зеленский, Курилы были и будут оставаться русской землей. Когда-то за них бились наши деды и прадеды, проливая свою кровь, и ни у кого нет никакого морального права даже поднимать вопрос об их принадлежности. А если такое желание возникнет, наша Армия сможет дать достойный и решительный отпор», — написал Лимаренко в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский и его команда вознамерились «отблагодарить» русофобское японское правительство за финансовую и материальную поддержку вооруженной борьбы киевского режима против нашей страны и её народа заявлением о согласии признать российские Курильские острова японскими.