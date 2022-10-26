Калгари, Канада, 26 октября, 2022, 08:52 — ИА Регнум. «Калгари Флэймз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Michael Miller Евгений Малкин

В составе «Калгари» дубль оформил нападающий Назем Кадри. Ещё по шайбе забросили форвард Джонатан Юбердо и защитник Майкл Стоун.

У «Питтсбурга» точным броском отметился российский нападающий Евгений Малкин.

На сегодняшний день «Калгари» занимает второе место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 10 очков. «Питтсбург» идёт на третьем месте в Восточной конференции с девятью очками.

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