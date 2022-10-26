Чебоксары, , 08:51 — REGNUM В Чувашии впервые за последние 30 лет собрано более 1 млн тонн зерновых культур. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным ведомства, к 25 октября в республике собрали 1,005 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

«Аграрии побили рекорд 30-летней давности. До этого рекорд был установлен в 1992 году — 1 млн 004 тыс. тонн», — говорит вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов .

В настоящее время в регионе обмолочено зерновых и зернобобовых культур с площади 297,8 тыс. га (в том числе 167,595 тыс. га пшеницы) при урожайности 33,8 ц/га (в 2021 году — 19,6 ц/га), что составляет 99,3% к плану.

Напомним, что ранее в Чувашии введён режим ЧС из-за засухи. Ущерб аграриям предварительно оценивали в 67 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM , в Чувашии предлагают изменить размер ставок при выделении субсидий на производство зерновых культур. Если за счёт федеральный средств сейчас он составляет 350 руб/т, то в новой редакции ставка увеличена до 470,66 руб/т и 2000 руб/т в зависимости от года урожая.

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