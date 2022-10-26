Лозанна, Швейцария, 26 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Мэр Сеула О Сэ Хун, находящийся с визитом в Лозанне, встретился с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского города.

Martin Rulsch Президент МОК Томас Бах

Сообщается, что представитель Южной Кореи выразил «твердую волю» города принять у себя летние Олимпийские игры 2036 года, рассказал о проекте по строительству спортивно-развлекательного комплекса стоимостью 2,1 трлн вон (~$1,46 млрд), акцентировав внимание на том, что комплекс можно будет использовать в качестве вспомогательного объекта на ОИ-2036.

В свою очередь, Бах отметил, что Сеул, похоже, готов принять у себя Олимпийские игры, ссылаясь на свой недавний визит в Южную Корею.

На прошлой неделе глава МОК посетил Сеул для участия в Генеральной Ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Отметим, что Сеул настаивает на самостоятельном проведении летних Олимпийских игр 2036 года, поскольку предыдущая заявка на совместное проведение летних Олимпийских игр 2032 года с Пхеньяном провалилась.

В настоящее время на право проведения летних ОИ-2036 также претендуют Китай, Индия, Индонезия, Катар и Турция.