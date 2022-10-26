Мэр Сеула обсудил с главой МОК заявку на проведение ОИ-2036
Лозанна, Швейцария, 26 октября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Мэр Сеула О Сэ Хун, находящийся с визитом в Лозанне, встретился с главой Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского города.
Сообщается, что представитель Южной Кореи выразил «твердую волю» города принять у себя летние Олимпийские игры 2036 года, рассказал о проекте по строительству спортивно-развлекательного комплекса стоимостью 2,1 трлн вон (~$1,46 млрд), акцентировав внимание на том, что комплекс можно будет использовать в качестве вспомогательного объекта на ОИ-2036.
В свою очередь, Бах отметил, что Сеул, похоже, готов принять у себя Олимпийские игры, ссылаясь на свой недавний визит в Южную Корею.
На прошлой неделе глава МОК посетил Сеул для участия в Генеральной Ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК).
Отметим, что Сеул настаивает на самостоятельном проведении летних Олимпийских игр 2036 года, поскольку предыдущая заявка на совместное проведение летних Олимпийских игр 2032 года с Пхеньяном провалилась.
В настоящее время на право проведения летних ОИ-2036 также претендуют Китай, Индия, Индонезия, Катар и Турция.