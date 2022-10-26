Оренбург, 26 октября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. В Оренбурге десятки новых светофоров, установленных в 2021 году, оказались неработающими. Общественники указали на эту проблему городским властям и добились подключения светофоров, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении движения «Народный фронт «За Россию» в Оренбургской области.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Светофор

Новые светофоры появились в муниципалитете осенью 2021 года в рамках программы, направленной на повышение безопасности дорожного движения, но их подключение затянулось на много месяцев. После обращения активистов к главе Оренбурга 20 светофоров заработали.

По данным общественников, сейчас не работает только один светофор. Он находится в завершающей стадии подключения, однако точные сроки окончания работ не уточняются. О нем активисты проинформировали прокуратуру города и просили обязать мэрию подключить объект.