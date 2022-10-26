Москва, , 08:48 — REGNUM 25 октября 2022 года стартовал третий сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» — о старте приема заявок объявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Конкурс помогает выявлять и поддерживать спортивные инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте tyvigre.ru до 23 декабря включительно, а итоги будут подведены 10 апреля 2023 года.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Конкурс направлен на поиск ярких и интересных спортивных инициатив, которые мотивируют россиян вести активный образ жизни — независимо от возраста, особенностей здоровья, социального статуса. Благодаря мероприятию, участники могут заявить о себе на всю страну и вывести свои проекты на качественно новый уровень. Авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательному акселератору, который поможет им прокачать навыки в спортивном менеджменте и улучшить свои инициативы. Для 25 инициатив, прошедших в шорт-лист, предусмотрена еще одна образовательная программа, в рамках которой авторы проектов научатся грамотно оформлять презентации и проводить публичные выступления. Финалисты в номинациях конкурса получат грант в 300 000 рублей на развитие проектов. Победителя конкурса ждет гран-при размером 1 000 000 рублей.

«Конкурс «Ты в игре» продолжает объединять спортивных энтузиастов по всей стране и популяризировать любительский спорт. С каждым годом масштабируются и развиваются проекты участников и сам конкурс. Во втором сезоне было подано почти в два раза больше заявок, чем в первом, большая доля из них поступает из разных регионов. Сегодня мы можем смело сказать, что конкурс «Ты в игре» является эффективным инструментом федерального проекта «Спорт — норма жизни» и вносит весомый вклад в приобщение россиян к физической культуре и спорту. Напомню, что Президентом поставлена цель — обеспечить к 2030 году долю граждан, систематически занимающихся спортом, не менее 70%», — подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

На встрече с Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 24 октября заместитель председателя Правительства Российской Федерации Д.Н.Чернышенко рассказал об основных направлениях развития спортивной отрасли и о результатах реализации федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография». Он отметил, что по итогам первого полугодия 2022 года регулярно занимаются спортом 53% жителей страны — 65 млн. человек разных возрастов.

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится уже в третий раз — за первые два сезона в нем приняли участие более 6 600 инициатив со всей России. Второй сезон проходил с 16 ноября 2021 года по 7 апреля 2022 года. Он подтвердил всероссийский масштаб инициативы: всего было подано 4 027 заявок на участие, а среди финалистов конкурса было много региональных проектов.

Старт третьего сезона конкурса «Ты в игре» был дан на пресс-конференции, которая прошла 25 октября в Министерстве спорта Российской Федерации. Среди участников пресс-конференции были министр спорта РФ Олег Матыцин, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, а также спикеры и эксперты «Ты в игре», партнеры, участники прошлых сезонов и представители СМИ. Завершилось мероприятие небольшим интерактивом: спикеры подписали брендированные футбольные мячи. Один мяч останется в Министерстве спорта как символ преемственности инициатив, а еще два — будут разыграны среди авторов проектов, которые первыми подали заявки на участие в конкурсе и разместили посты об этом в своих социальных сетях.

«Благодаря спортивным энтузиастам, которые реализуют интересные идеи по всей стране, в спорт с каждым днем вовлекается все больше россиян. Поэтому поддержка любительских спортивных проектов — одна из ключевых задач для министерства. Весомый вклад в нее вносит федеральный проект «Спорт — норма жизни», благодаря которому по всей стране создано более 380 спортивных объектов, а на 2022 год запланировано строительство еще 110. Благодаря федеральному проекту реализуется конкурс «Ты в игре», который уже третий год собирает авторов спортивных проектов со всей России. «Ты в игре» не только позволяет громко заявить об инициативе на всю страну — он также дает практическую пользу для авторов. Конкурс наполняет жизнь участников бесценными знаниями, опытом экспертов и управленцев, спортсменов, позволяет повышать свои компетенции и масштабировать свои проекты, охватывая всю страну», — отметил в своем выступлении министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.

«Предыдущие два сезона «Ты в игре» показали, что в нашей стране много энтузиастов, которые реализуют интересные и яркие инициативы, продвигающие любительский спорт. Чтобы дальше развивать свои проекты, им необходимы компетенции и опыт, которых сейчас может не хватать. Мы хотим помочь участникам конкурса масштабировать проекты, расширить круг благополучателей, единомышленников и партнёров. Для этого будет организована специальная образовательная программа. В новом сезоне мы также планируем дополнительно поддержать участников, которые задействуют инфраструктуру и объекты, созданные в регионах благодаря реализации федерального проекта «Спорт — норма жизни», — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Несмотря на то, что прием заявок только начался, уже появились первые три проекта. которые выразили желание принять участие в третьем сезоне конкурса «Ты в игре»: это АНО «ДРОЗД-Волхов», клуб скандинавской ходьбы «ХодиКО» и забеги по берегу Северного Ледовитого океана «Вызов Арктики».

Один из первых участников третьего сезона «Ты в игре» — АНО «ДРОЗД-Волхов» с проектом «Активное лето» из Ленинградской области. Инициатива реализуется в городе Волхов с 2017 года и представляет собой серию общедоступных турниров по дворовому футболу, стритболу и шахматам для детей и подростков в период летних каникул. Участие в турнирах бесплатное. Ключевой целью проекта является вовлечение ребят в регулярные занятия спортом, а также профилактика детской безнадзорности. Каждый год в «Активном лете» принимают участие более тысячи детей. Проект активно развивается: в 2021 году инициатива выиграла грант комитета по молодежной политике Ленинградской области. Полученные средства были использованы для расширения географии проекта: в 2021 году турниры «Активного лета» прошли в 10 городских и сельских поселениях Волховского района. «Мы уверены, что наш опыт проведения общедоступных турниров будет полезен другим региональным инициативам, поэтому хотим рассказать о проекте и поделиться своими знаниями с другими. Надеемся, что конкурс поможет нам масштабироваться и охватить все районы Ленинградской области, а также вовлечь в активное и интересное времяпрепровождение еще больше детей и подростков», — отмечает автор проекта Михаил Говди.

Среди экспертов «Ты в игре» — глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. И один из участников также является представителем региона — клуб скандинавской ходьбы «ХодиКо». В рамках проекта проводятся соревнования по суточному бегу и скандинавской ходьбе «Битва на Лебедином озере». Это уникальный праздник, который совмещает в себе спорт и классическую музыку и проводится на родине русского композитора Петра Чайковского — в городе Воткинске. Участники не только ставят рекорды по скорости преодоления дистанции, но и стараются пройти за отведенный период времени как можно большее расстояние. При этом на «Битве на Лебедином озере» предусмотрены форматы и дистанции для разных уровней подготовки: суточный, двенадцатичасовой, забеги на 5 и 3 км, а также детские дистанции. Организатором проекта является рекордсмен России по суточной скандинавской ходьбе.

«Спорт прекрасен тем, что он может быть разным — здесь каждый найдет что-то своё. Например, можно совмещать бег и преодоление себя с классической музыкой, которая дарит вдохновение. О таком симбиозе задумывается не каждый — поэтому мы хотим рассказать о нашем проекте и мотивировать тех, кто ещё не нашел своё направление в спорте и хочет попробовать что-то новое», — отметил автор проекта Михаил Пасынков.

Еще один проект, который войдет в число первых участников конкурса — от организаторов трейловых забегов по берегу Северного Ледовитого океана «Вызов Арктики» из Мурманской области. В Мурманске проводится «Забег на тысячу ярдов», который представляет собой подъем на «адскую гору» (так называют сами участники), хотя высота подъёма всего 914 метров. Это экстремальный забег в непростых условиях Крайнего Севера, когда участникам предстоит бросить вызов не только самим себе, но и погоде, а также непростой для покорения трассе. Участники могут попробовать два варианта: личный забег «Верю в себя» и экстремальный парный забег «Тотальное доверие», в котором один из участников преодолевает дистанцию с завязанными глазами, а второй координирует действия партнера без поддержки руками — только с помощью голоса.

«Забеги на Крайнем Севере — это целый спектр непередаваемых эмоций. Их стоит пережить каждому. Здесь всё ощущается иначе. Поддержка от участников кажется особенно теплой, а экстремальные условия показывают, на что способен человек. Желаем, чтобы как можно больше людей смогли испытать эти эмоции — поэтому мы с командой решили подать заявку на участие в конкурсе», — отмечает автор проекта Наталья Бережная.

Принять участие в третьем сезоне конкурса могут как физические, так и юридические лица. Проекты могут быть онлайн или оффлайн, а в инициативу должно быть вовлечено не менее пяти человек. Среди других условий для участия: проект должен функционировать в настоящее время в сфере любительского спорта, отличаться яркой идеей, быть социально значимым, ставить своей целью улучшение качества жизни россиян и у него должны быть участники. Авторы должны быть намерены развивать свой проект и готовы привлекать новых участников. Подать заявку на участие можно на официальном сайте tyvigre.ru до 23 декабря включительно. Заявки будут проходить премодерацию: в случае, если анкетные данные указаны с ошибками, с авторами свяжется администратор. После того, как заявка будет принята, она попадет к двум независимым экспертам на оценку. По итогам нескольких этапов конкурса будет сформирован лонг-лист.

Благодаря разнообразным номинациям конкурса, которые охватывают разные направления, участвовать можно как стартапам, так и масштабным проектам из любительского, детского, адаптивного спорта, а также высокотехнологичным инициативам.

Для подачи заявок доступны пять основных номинаций:

1. «Точка старта» — проекты местного, муниципального, регионального уровня, деятельность которых охватывает до 500 участников.

2. «Масштаб» — проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах страны или деятельность которых охватывает более 500 участников.

3. «Дети в спорте» — направления деятельности проектов: спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образовательный процесс и организация специальных спортивных мероприятий для детей до 14 лет.

4. «Трансформация в спорте» — направления деятельности проектов: программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие цифровые решения для организации спортивной подготовки, анализа тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изобретения и устройства для практического и массового применения в области спорта.

5. «Безграничные возможности» — проекты по формированию активного образа жизни, созданию доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта.

Также предусмотрены дополнительные номинации от партнеров конкурса:

«#НашСпортЗдесь» — номинация мультиплатформенного оператора Триколор, за победу в которой смогут побороться все участники «Ты в игре». В рамках информационной поддержки конкурса на собственных телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш Спорт» и «Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и документальные фильмы об участниках «Ты в игре!» Партнерская номинация с российским производителем спортивных тренажеров и оборудования IRON KING. В новом сезоне конкурса было принято решение оказать поддержку спортивным проектам, которые реализуют свои проекты на базе инфраструктурных объектов, построенных в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Победители номинации получат поддержку и специальные призы от партнера — IRON KING. «Медиа» — специальная партнерская номинация от издания «Чемпионат» для авторов, которые освещают спортивные события на собственных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, каналы, паблики с аудиторией от 1 000 пользователей).

«Народное голосование» — номинация, доступная для 250 инициатив, прошедших в лонг-лист «Ты в игре». Победитель будет выбран путем голосования пользователей на официальном сайте конкурса и получит призы от партнеров конкурса.

Все поданные заявки будут оцениваться экспертным советом по десятибалльной шкале с учетом основных критериев. Проекты должны реализоваться в сфере любительского спорта, обладать уникальной идеей, иметь стратегию развития, быть социально значимыми и направленными на улучшение качества жизни людей, а также иметь действующих участников и быть готовыми к привлечению новых. На основе набранных баллов будет составлен рейтинг проектов в каждой номинации.

«Конкурс меняется, с каждым годом становясь еще более эффективным и понятным инструментом для поддержки проектов в любительском спорте. После второго сезона было принято решение скорректировать критерии, с помощью которых эксперты отбирают инициативы в лонг-лист и шорт-лист. Критерии стали более понятными, однозначными и позволяют экспертам эффективнее оценивать проекты-участники. Основные пять номинаций остались прежними: они позволяют охватить максимальное количество спортивных проектов. В этом заключается одна из задач конкурса — отметить как можно больше интересных идей и помочь их авторам вывести инициативы на новый уровень», — отмечает партнер Newman Sport, HACTIVE, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин.

Участников ждут несколько этапов отбора:

Сбор заявок на участие в конкурсе — с 25 октября по 23 декабря 2022 года;

Отбор 250 участников в лонг-лист конкурса — с 10 по 31 января 2023 года;

Образовательный акселератор для участников лонг-листа — с 1 по 28 февраля 2023 года;

Отбор 25 лучших инициатив в шорт-лист конкурса — с 1 по 14 марта 2023 года;

Образовательная программа для участников шорт-листа — с 15 марта по 1 апреля 2023 года;

Очная защита проектов перед экспертным советом и отбор победителей в номинациях конкурса — 10 апреля 2023 года;

Церемония награждения победителей в номинациях и обладателя гран-при — 13 апреля 2023 года.

Отбирать проекты будут члены экспертного совета конкурса — российские спортсмены, руководители спортивной индустрии и общественные деятели. В их числе: министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин; заместитель председателя правительства Калининградской области, министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Наталья Ищенко; олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО Светлана Журова; глава Удмуртской Республики Александр Бречалов; олимпийский чемпион по лыжным гонкам, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Александр Легков;известный футболист, экс-капитан сборной России по футболу, посол федерального проекта «Спорт — норма жизни» Алексей Смертин; заместитель генерального директора по стратегии и контенту АНО «Национальные приоритеты» Михаил Шумаков; президент КХЛ, серебряный призер Олимпийских игр по хоккею Алексей Морозов;двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, Президент Общероссийской общественной организации «Содружество детско-юношеского биатлона России» Анна Богалий; четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов;управляющий партнер Newman Sport, HACTIVE, IRONSTAR и ROSARUN, наставник коммерческих проектов в сфере спорта и здоровья Владимир Волошин; вице-президент Федерации триатлона России Виктория Шубина;президент Федерации адаптивного хоккея, победительница первого сезона конкурса «Ты в игре» с проектом «Детская следж-хоккейная лига» Анастасия Барадачева;победитель второго сезона конкурса «Ты в игре» с проектом фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА» Дмитрий Борщев; исполнительный директор группы некоммерческих организаций «Ассоциация студенческого баскетбола» и «Движение вверх», сооснователь Любительской баскетбольной академии Сергей Крюков; директор спортивного вещания Триколор, эксперт в области управления и маркетинга, коммерциализации спортивных сооружений, PR и коммуникаций в спорте Мария Гришко; российский спортивный комментатор, телеведущий Георгий Черданцев; руководитель направления Инновационные спортивные технологии компании Иннопрактика Андрей Сельский.

«Как человек, который имеет прямое отношение к спорту, я знаю, как активный образ жизни важен для здоровья и продуктивности. Поэтому идея конкурса вовлечь в спорт как можно больше россиян мне очень близка. Я очень проникся конкурсом: его уникальной атмосферой, дружным сообществом, подходом к поддержке проектов. В этом году я присоединяюсь к «Ты в игре» как эксперт третьего сезона. От участия жду только позитивных эмоций: уверен, что новый сезон будет не менее ярким и интересным, а проекты-участники продолжат удивлять своими идеями, форматами и подходами к популяризации любительского спорта», — комментирует олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.

Эксперты будут не только оценивать проекты-участники, но и проводить для них образовательный акселератор. В третьем сезоне конкурса образовательная программа была расширена: помимо основного акселератора для авторов инициатив, прошедших в лонг-лист конкурса, будет проведен дополнительный — для тех, кто прошел в шорт-лист «Ты в игре». Также было принято решение провести еще один акселератор для авторов проектов, прошедших в шорт-лист в первом и втором сезонах конкурса. В ноябре 2022 года будет проведен опрос участников прошлых лет с целью выявления актуальной проблематики. На основе опроса, совместно с экспертами Российского государственного университета (РМОУ), будут разработаны и проведены пять обучающих сессий.

«Главная цель конкурса — поддержка интересных проектов, которые вовлекают в спорт россиян. Поэтому для нас важно, чтобы после участия в конкурсе проекты продолжали развиваться и масштабироваться. Для этого необходимы знания сразу в нескольких сферах: управление, маркетинг, юриспруденция. На этапе лонг-листа участников ждет образовательный акселератор, на котором эксперты конкурса делятся своим опытом, рассказывают о ключевых составляющих проектов и характеристиках бренда. В третьем сезоне конкурса было принято решение организовать дополнительную образовательную программу для участников, прошедших в шорт-лист конкурса. А для 36-ти номинантов, прошедших в шорт-лист в первом и втором сезонах, мы вводим дополнительный образовательный акселератор по масштабированию бизнеса», — отмечает олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, посол ГТО Светлана Журова.

«Ты в игре» помогает развиваться локальным проектам, некоторые из которых приобретают общероссийский масштаб. Как мы знаем, многие великие открытия берут начало из простых идей. Поэтому Континентальная хоккейная лига решила присоединиться к проекту в качестве менторов. Будет интересно познакомиться с инициативами участников, понять их подходы к работе и помочь им в реализации идей», — отметил серебряный призер олимпийских игр по хоккею, президент КХЛ Алексей Морозов.

«Для нас победа в первом сезоне конкурса стала настоящим импульсом, который подтолкнул проект к развитию. Мы расширили свою деятельность и переросли формат «Детской следж-хоккейной лиги». Проект трансформировался в «Федерацию адаптивного хоккея», которая вносит весомый вклад в создание условий для развития этого вида спорта в России. Полученный за время участия в конкурсе опыт позволил нам открыть для себя новые направления деятельности и выйти на новый уровень. Во втором сезоне конкурса я смогла посмотреть на него с другого ракурса — не как участник, а как эксперт. Это был не менее интересный опыт, который показал, как много в нашей стране реализуется необычных и вдохновляющих идей, авторам которых также нужна помощь в развитии и масштабировании», — комментирует президент федерации адаптивного хоккея, победительница первого сезона конкурса «Ты в игре» с проектом «Детская следж-хоккейная лига» Анастасия Барадачева.

Подробная информация о третьем сезоне «Ты в игре», в том числе о правилах подачи заявки, публикуется на официальном сайте конкурса https://tyvigre.ru/.

Партнером «Ты в игре» является Континентальная хоккейная лига (КХЛ). В рамках сотрудничества КХЛ выступит на конкурсе в роли ментора по развитию проектов. На менторство смогут попасть любые яркие и интересные инициативы — независимо от вида спорта, направленности и номинации. Ключевое условие — проекты должны популяризировать любительский спорт и вовлекать россиян в активный образ жизни.

Номинации третьего сезона конкурса поддерживают партнеры конкурса: мультиплатформенный оператор Триколор, российский производитель спортивных тренажеров и оборудования «IRON KING». Триколор также оказывает конкурсу информационную поддержку, в рамках которой на собственных телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш спорт» и «Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и документальные фильмы об участниках «Ты в игре». РМОУ проведет образовательный акселератор для участников, вошедших в лонг-лист конкурса.

Ход конкурса освещают ведущие СМИ. Информационную поддержку конкурсу оказывает «РБК Life» — ваш гид по свободному времени. Российский спортивный интернет-портал Championat.ru, лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнерства с конкурсом «Ты в игре» рассказывает о проектах участников конкурса, а также выступает партнером номинации «Медиа».

Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.