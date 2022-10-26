Москва, , 08:48 — REGNUM В России может появиться резервный фонд пенсионной системы. С таким предложением выступили эксперты РАНХиГС и Института Гайдара в заключении на проект федерального бюджета на 2023–2025 гг., передаёт 26 октября РБК.

Пенсионный фонд России Дарья Антонова © ИА REGNUM

По мнению экспертов, резервный фонд пенсионной системы должен быть целевым и расходоваться именно на выплату пенсий гражданам РФ в случае форс-мажоров, кризисов, резкого снижения поступления страховых взносов.

«Создания резервного фонда пенсионной системы позволит чётко регламентировать расчёт стоимости пенсионных баллов и сократит число льгот по страховым взносам, из-за которых снижается финансовая обеспеченность пенсионной системы», — считают авторы идеи.

ИА REGNUM ранее сообщалось, президент России Владимир Путин подписал закон о слиянии Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС).

Читайте подробнее: Путин подписал закон о слиянии ПФР и ФСС в новую структуру.