Кишинёв, , 08:48 — REGNUM Власти Молдавии могут легко обойти положение конституции о нейтралитете республики, чтобы разрешить ввести в страну военный контингент НАТО. Об этом сообщил бывший молдавский президент, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон в интервью, опубликованном 26 октября РИА Новости.

Молдавия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В 2016–2017 году конституционный суд Молдавии принял постановление, по которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что, если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать», — сказал Додон.

Он отметил, что внесение изменений в конституцию Молдавии может длится полгода, кроме того, у правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) нет в парламенте нужного количества голосов для конституционных изменений. Гораздо проще будет обратиться в КС, чтобы получить разрешение на ввод иностранных войск.

Стоит отметить, что КС Молдавии ранее выносил положительные решения по всем обращениям ПДС и отрицательные в случае обращения Партии социалистов. В том числе конституционный суд разрешил президенту Молдавии Майе Санду провести досрочные парламентские выборы, в результате чего в июле 2021 года социалисты потеряли большинство в парламенте.

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