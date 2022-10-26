Кишинёв, 26 октября, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Власти Молдавии могут легко обойти положение конституции о нейтралитете республики, чтобы разрешить ввести в страну военный контингент НАТО. Об этом сообщил бывший молдавский президент, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон в интервью, опубликованном 26 октября РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Молдавия

«В 2016–2017 годах Конституционный суд Молдавии принял постановление, по которому статус нейтралитета вообще не играет никакой роли. Там написано, что если правительство считает необходимым интервенцию каких-то сил для решения своих проблем безопасности, то это можно сделать», — сказал Додон.

Он отметил, что внесение изменений в конституцию Молдавии может длиться полгода, кроме того, у правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) нет в парламенте нужного количества голосов для конституционных изменений. Гораздо проще будет обратиться в КС, чтобы получить разрешение на ввод иностранных войск.

Стоит отметить, что КС Молдавии ранее выносил положительные решения по всем обращениям ПДС и отрицательные в случае обращения Партии социалистов. В том числе Конституционный суд разрешил президенту Молдавии Майе Санду провести досрочные парламентские выборы, в результате чего в июле 2021 года социалисты потеряли большинство в парламенте.