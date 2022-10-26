Уфа, 26 октября, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Стиральный порошок по стандарту халяль начали выпускать в Башкирии. Об этом 26 октября сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Lebacno Стиральный порошок

«Принципиальная разница с обычным моющим средством — в его составе. Вместо жиров растительного происхождения — ингредиенты на основе пальмового масла», — сообщил глава региона.

Он отметил, что новый стиральный порошок скоро появится на прилавках в Башкирии, других российских регионах, специалисты ведут переговоры со странами СНГ.

«В перспективе рассматриваем поставки в Турцию, Иран, Саудовскую Аравию и другие государства», — отметил глава региона.

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