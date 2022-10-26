Альметьевск, Татарстан, 26 октября, 2022, 09:01 — ИА Регнум. В здании автосалона города Альметьевска ночью 26 октября произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

16. mchs. gov.ru Пожар в автосалоне в Татарии

О возгорании на улице Геофизическая стало известно в 01:37 (мск). Горение происходило на площади 100 кв. метров. К тушению огня привлекались 32 человека и девять единиц спецтехники.

Открытое горение ликвидировали в 03:10. Пострадавших нет.

ИА REGNUM напоминает, вечером 13 октября в Набережных Челнах горели складские помещения на площади 350 кв. метров.

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