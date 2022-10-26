Луганск, , 08:47 — REGNUM За последние 24 часа киевские нацисты выпустили по территории Луганской Народной Республики (ЛНР) в общей сложности восемь ракет из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 25 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

РСЗО HIMARS pentagon.mil

Отмечается, что за указанный период боевики ВСУ пять раз обстреляли на территории ЛНР населённые пункты Зоринск, Белокуракино, Старобельск, Золотое-2 и Краснореченское, выпустив по ним восемь ракет РСЗО M142 HIMARS и пять снарядов из орудий натовского калибра 155 мм.

Также указывается, что в результате этого в Белокуракино получило повреждения здание железнодорожного вокзала, а в Старобельске и Золотом-2 были разрушены два жилых дома и ещё один — повреждён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что комплекты дополнительной экипировки для военнослужащих закупили в Самарской области в дополнение к обмундированию, которым бойцов обеспечивает армия.