Донецк, 26 октября, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Взрыв на Крымском мосту привёл в восторг надзирателя, охранявшего военнопленных из ДНР. У этого человека не было сомнений в причастности Киева к теракту, рассказал сержант из ДНР Алексей Шалыгин, вернувшийся из плена.

Александр Полегенько ИА REGNUM На Крымском мосту

По его словам, старший надзиратель вошёл в камеру и стал показывать пленным видеозапись. Сначала он считал, что киевский режим ударил по мосту ракетой.

«У него аж руки тряслись, он когда держал камеру, такой у него восторг, такой дикий, аж взахлёб рассказывает», — сказал Шалыгин РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава и частичному обрушению двух автомобильных пролётов моста. По данным следствия, за этой диверсией стоят спецслужбы киевского режима.

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