Владивосток, , 08:45 — REGNUM На борту ошвартованного во Владивостоке корвета «Герой России Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России состоялась встреча школьников из Читы с экипажем корабля. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.

Корвет Тихоокеанского флота «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Mil.ru

Для учащихся одной из средних школ города Читы Забайкальского края была проведена экскурсия по кораблю. Тихоокеанцы рассказали детям о подвиге матроса Алдара Цыденжапова, спасшего товарищей ценою своей жизни. Школьники познакомились с особенностями службы на современном боевом корабле, организацией быта и деятельности моряков.

пресс-служба ВВО «Учащиеся общеобразовательного учебного заведения из Читы посетили корвет в рамках акции «Я горжусь тобой, Россия». В составе почётного караула своей школы ученики принимают участие в вахте памяти на Корабельной набережной Владивостока».

В этой читинской школе планируется открыть класс имени Алдара Цыденжапова.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей ВМФ России в составе фрегата «Маршал Шапошников», корветов «Герой России Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий», прошли более трёх тысяч морских миль в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана с кораблями ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая.

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