Корвет ТОФ «Герой России Алдар Цыденжапов» посетили школьники из Читы
Владивосток, 26 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. На борту ошвартованного во Владивостоке корвета «Герой России Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России состоялась встреча школьников из Читы с экипажем корабля. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО) на сайте Минобороны РФ.
Для учащихся одной из средних школ города Читы Забайкальского края была проведена экскурсия по кораблю. Тихоокеанцы рассказали детям о подвиге матроса Алдара Цыденжапова, спасшего товарищей ценою своей жизни. Школьники познакомились с особенностями службы на современном боевом корабле, организацией быта и деятельности моряков.
В этой читинской школе планируется открыть класс имени Алдара Цыденжапова.
Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей ВМФ России в составе фрегата «Маршал Шапошников», корветов «Герой России Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий», прошли более трёх тысяч морских миль в ходе совместного патрулирования в акватории Тихого океана с кораблями ВМС Народно-освободительной армии (НОАК) Китая.
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