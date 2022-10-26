Лос-Анджелес, США, 26 октября, 2022, 08:46 — ИА Регнум. «Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Nhl.com Никита Кучеров

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающие Филлип Дано, Габриэль Виларди, Блейк Лизотт и Адриан Кемпе.

У «Тампы» точными бросками отметились нападающий Брэндон Хагель и российский форвард Никита Кучеров.

На сегодняшний день «Лос-Анджелес» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды восемь очков. «Тампа» идёт на 13-м месте в Восточной конференции с шестью очками.

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