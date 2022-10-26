Владивосток, , 08:44 — REGNUM В Приморье создадут новый молодежный центр и проведут крупные мероприятия в 2023 году — по итогам конкурса «Регион для молодых» из федерального бюджета выделено почти 110 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства края.

Молодежь Зоя Емельянова © ИА REGNUM

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В этом году на конкурс в рамках федеральной программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» заявился 51 регион.

«Приморскому краю одобрено 109,8 млн рублей. Это лучший показатель среди регионов Дальнего Востока. Деньги будут направлены на развитие инфраструктуры — создания молодежного центра во Владивостоке на Аксаковской, проведение крупных краевых мероприятий, в том числе патриотических», — пояснили специалисты.

Всего из федерального бюджета для развития молодежной политики в регионах предусмотрено 15 млрд рублей на 2023–2025 годы.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам конкурса «Регион для молодых» Удмуртия получит 153 млн рублей на реализацию проектов в сфере молодёжной политики.