26 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Богдан Безпалько, , 14:21 — REGNUM Что стоит за инициативами канцлера Германии Олафа Шольца по масштабному расширению Евросоюза и отмене принципа единогласия и закроют ли в итоге из-за недостатка и дороговизны энергии немецкие больницы, в интервью ИА REGNUM рассказал политолог-германист Тимофей Борисов.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Что стоит за этой инициативой Шольца? Какие страны он предлагает включить в ЕС?

Тимофей Борисов: Шольц хочет включить Хорватию, Сербию, Черногорию, Македонию, Боснию и Герцеговину, Албанию, Косово, Молдавию и б. УССР, короче, всех кому не лень. При этом канцлер Германии не беспокоится о том, приближаются ли все эти государства к европейским стандартам.

Определяющими критериями для вступления являются уже не стандарты правового государства, низкий уровень коррупции, а просто желание создавать единый геополитический фронт против России.

Именно образ России как врага может и должен, по мнению Шольца, сплотить всю эту разношерстную публику внутри единой Европы. Но Шольц никогда не был особо силен во внешней политике, поэтому его взгляды на разные страны крайне упрощенные, он не учитывает, что у стран есть собственные интересы, не совпадающие с интересами Германии.

Олаф Шольц Valsts kanceleja

Думается, у него примерно такое же видение ЕС, как у Жозепа Борреля: есть европейский эдемский сад, куда все из окружающих джунглей хотят попасть любыми путями. И вот Шольц решил некоторые из этих стран осчастливить.

ИА REGNUM: Насколько реально сейчас расширение Евросоюза, предлагаемое Шольцем?

Тимофей Борисов: Это расширение — затратное и сложное дело на фоне разных конфликтов на Балканах и, например, в Молдавии. Простой вопрос: при принятии Молдавии ПМР тоже будет частью ЕС? Ответ очевиден.

Так что это пока декларативный проект и попытка Шольца на фоне отсутствия единогласия с Францией имитировать роль лидера Европы. Не более того. Но германское лидерство в ЕС несостоятельное.

ИА REGNUM: Возможен ли отказ от принципа единогласия в ЕС, который также предлагает Шольц, и какой принцип он предлагает взамен?

Тимофей Борисов: Отказ от принципа единогласия на практике очень сложно реализовать. Он пока не выполним. Хотя сама идея понятна и логична: чтобы общеевропейские решения принимались быстрее, надо ввести принцип простого большинства или мажоритарного большинства, когда меньшинство или одна несогласная страна подчиняется большинству. Демократический централизм же придуман давно, зачем его выкидывать на помойку?

Европейский парламент DAVID ILIFF

Но есть одна загвоздка: поляки и некоторые другие страны — против. А Германия вряд ли будет пытаться своё лидерство реализовать силовыми методами.

Скорее всего, это изначально мертворожденная идея.

ИА REGNUM: Реальны ли такие меры, как закрытие больниц в Германии вследствие энергетического и экономического кризиса?

Тимофей Борисов: Какие меры будут сейчас или в скором времен реальны, предугадать сложно. Много зависит от того, какая будет зима. Если мягкая, тогда драматизма будет меньше. Но в условиях локдауна я не исключаю и крайних мер. Эксцентричная личность немецкого министра здравоохранения Карла Лаутербаха однозначно указывает на то, что от такого человека можно ожидать чего угодно.