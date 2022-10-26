Томск, , 08:42 — REGNUM Наиболее популярным видом спорта среди жителей Томской области оказались компьютерные игры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Томскстата.

Геймеры Marco Verch

«Ими увлекаются 90 тыс. жителей. Самые заядлые геймеры — мужчины (83 тыс. человек)», — отметили в службе статистики.

На втором месте по популярности занимает фитнес-аэробика, которой занимаются 28 тыс. томичей, на третьем — футбол, в который играют 16 тыс. человек.

За последние пять лет сторонников здорового образа жизни в области стало в 1,7 раза больше. К настоящему времени спортивную активность проявляют около 40% жителей.