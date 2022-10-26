Москва, 26 октября, 2022, 08:40 — ИА Регнум. Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН Алексей Карнаухов рассказал о климатических тенденциях, которые будут определять погоду в России грядущей зимой, 26 октября в интервью радио Sputnik.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зима в Подмосковье

По словам синоптика, будущей зимой температура воздуха может подниматься до аномально высоких значений из-за глобального потепления.

«Если говорить про Московский регион, у нас в последние годы так называемые сопливые зимы — постоянные оттепели, слякоть. Очень часто под Новый год мы имеем потепление, плюсовую температуру, во дворах расцветают первоцветы, и это уже не кажется чудом», — сказал он.

Также Карнаухов отметил, что бесснежная зима в российском столичном регионе, наблюдавшаяся два-три года назад, является, как он считает, примером аномальной погоды, связанной с глобальным потеплением.

При этом синоптик указал, что другим проявлением аномальной погоды в этом случае могут быть рекордно низкие значения температуры воздуха.

«Этот климатический тренд связан с тем, что ослабевает сложная система течений в Северной Атлантике, как океанических, так и воздушных, частью которой является Гольфстрим. Эта система течений создает в Европе благоприятный климат. Но в последнее время она ослабевает, и это приводит к тому, что иногда мы сталкиваемся с тревожными холодными аномалиями», — уточнил он.

Кроме того, Карнаухов добавил, что происходящие в Северной Атлантике процессы могут привести к резким отклонениям температуры воздуха от нормальных значений, до похолодания на 15-20 градусов в отдельных регионах. В то же время, он уточнил, что климатические тенденции, которые будут определять погоду грядущей зимой, могут друг друга дополнять.

«Эти климатические тенденции пересекаются и дополняют друг друга. Одна половина зимы может быть очень теплой, а потом могут наступить ужасные холода, такое уже бывало. Или может случиться, что тренд на ослабление Гольфстрима станет доминирующим именно этой зимой, и мы можем получить рекордные холода, несмотря на глобальное потепление», — пояснил синоптик.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре РФ рассказали, что в среду, 26 октября, в Москве облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха до +5… +7 °C.