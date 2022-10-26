Уфа, 26 октября, 2022, 08:45 — ИА Регнум. Закон об электронных турпутевках принят в Башкирии. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

katyveldhorst Чемодан туриста

Сообщается, что депутаты госсобрания региона внесли изменения в закон о туристской деятельности в Башкирии.

«Закон дополнен положением о праве туристов на получение сведений, содержащихся в единой информационной системе электронных путевок. Порядок и срок предоставления таких сведений установлен правилами функционирования системы, утвержденными Правительством Российской Федерации», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собранияКонстантина Толкачева.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с последними изменениями федерального законодательства турагенты и туроператоры не могут продавать туристский продукт без формирования электронной путевки и внесения информации о ней в единую информационную систему электронных путевок.

«Электронная путевка — это больше не про форму, а про защиту прав. Новый порядок обеспечивает прозрачность деятельности туроператоров и турагентов, предупреждает нарушение ими условий договоров, а в случае неисполнения ими обязательств помогает защитить права туристов. Закон направлен на формирование такого механизма правового регулирования рынка туристских услуг, благодаря которому на территории республики смогут осуществлять деятельность только добросовестные участники рынка», — сообщил спикер регионального парламента.

Сообщается, что закон уже подписал глава БашкирииРадий Хабиров. Он вступит в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования.