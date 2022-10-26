Пномпень, 26 октября, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) призывает к сдержанности и немедленному прекращению боевых действий в Мьянме — с таким заявлением выступила Камбоджа, которая председательствует в организации в данный момент, как передает агентство Reuters.

Asean.org АСЕАН, 2022

Насилие в Мьянме продолжается с тех пор, как в феврале 2021 года военные свергли избранное правительство лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, задержав ее и тысячи активистов и начав жестокие репрессии, которые привели к появлению вооруженных движений сопротивления.

За последние недели произошло несколько случаев кровопролития, когда погибли десятки людей.

В своем заявлении председатель АСЕАН Камбоджа привела в пример взрыв в крупнейшей тюрьме Мьянмы, конфликт в штате Карен и авиаудар в штате Качин, в результате которого, по сообщениям, погибло не менее 50 человек.

«Мы глубоко опечалены растущим числом жертв и огромными страданиями, которые переживают простые люди Мьянмы», — говорится в заявлении.

Конфликт не только усугубляет гуманитарную ситуацию, но и подрывает усилия по реализации мирного «консенсуса», согласованного между АСЕАН и хунтой в прошлом году, отмечается в заявлении.

«Поэтому мы настоятельно призываем к максимальной сдержанности и немедленному прекращению насилия», — подчеркивается в заявлении, которое призывает все стороны к диалогу.