Сан-Хосе, США, , 08:38 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

Евгений Свечников в сгставе команды «Детройт Ред Уингз» Nhl.com

В составе «Вегаса» шайбы забросили нападающий Фил Кессел, защитник Ши Теодор и форварды Вильям Карлссон и Марк Стоун.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились нападающие Нико Штурм и Мэтт Ньето. Российский форвард Евгений Свечников отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Вегас» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды 12 очков. «Сан-Хосе» идёт на 14-м месте в Западной конференции с четырьмя очками.

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