Оренбург, , 08:38 — REGNUM Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о кадровом назначении. На должность заместителя министра региональной и информационной политики назначен Андрей Кафтан, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Назначение Orenburg-gov.ru

В новом статусе Кафтан работает с 25 октября. Ранее чиновник возглавлял управление по делам национальностей и казачеству в министерстве региональной и информационной политики.

Напомним, в сентябре замминистра региональной и информационной политики Оренбуржья стал журналист Александр Здвижков.

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