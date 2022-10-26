В министерстве региональной и информполитики Оренбуржья новое назначение
Оренбург, 26 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер подписал указ о кадровом назначении. На должность заместителя министра региональной и информационной политики назначен Андрей Кафтан, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Orenburg-gov.ru
Назначение
В новом статусе Кафтан работает с 25 октября. Ранее чиновник возглавлял управление по делам национальностей и казачеству в министерстве региональной и информационной политики.
Напомним, в сентябре замминистра региональной и информационной политики Оренбуржья стал журналист Александр Здвижков.