Москва, 26 октября, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Киев и его западные кураторы способны взорвать «грязную» атомную бомбу для эскалации конфликта и обвинения России, считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций. В своём телеграм-канале 26 октября он пояснил:

mark6mauno Атомная бомба

«Возможный подрыв «грязной бомбы» приведёт к радиационному заражению десятков тысяч людей. Во всём этом нацисты намерены обвинить Москву, выдав инцидент за подрыв боевого тактического ядерного заряда. Подобные технологии информационной войны уже использовались Западом в Сирии, когда «Белые каски» снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками».

По мнению Малькевича, у киевских террористов сейчас имеется мотив для применения «грязной бомбы», а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания, и шансов избежать провокации все меньше:

«Американские кураторы киевского режима плевали на безопасность европейцев. Прогноз военных экспертов и метеорологов показал, что выброс радиоактивных веществ, который может произойти в результате регулярных обстрелов ВСУ Запорожской АЭС, может затронуть практически всю Европу, наибольшее поражение затронет территорию Германии. И что? Думаете, условный Шольц дал кому-нибудь по рукам в Киеве? Для киевского режима политическая целесообразность выше военной в боевых действиях, хотя это априори проигрышная стратегия. Киевский режим готовится к новым наступлениям, потому что президенту США Джо Байдену нужно любой ценой продемонстрировать результат ВСУ к промежуточным выборам в Конгресс, а Зеленскому — к саммиту G20 в Индонезии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Россия не планировала и не планирует применять ядерное оружие на территории б. УССР, говорилось в письме постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи генеральному секретарю организации.

Вместе с тем замглавы российской делегации Константин Воронцов считает, что выступление американского постпреда на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН подтвердило опасения России о том, что после провокации Киева с «грязной бомбой» Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия.

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