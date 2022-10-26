Полтава, Бывш. УССР, , 08:36 — REGNUM Режим воздушной тревоги объявлен в захваченной нацистским режимом Киева Полтавской области на территории б. УССР. Об этом 26 октября сообщают киевские СМИ.

Воздушная тревога. Киевский режим Александр Горбаруков © ИА REGNUM

При этом ранее сообщалось, что также воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, а также на захваченной боевиками ВСУ части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Самарской области Дмитрий Азаров вручил паспорта граждан Российской Федерации жителям Донбасса, которые покинули родную землю из-за постоянных обстрелов со стороны киевских боевиков и теперь проживают в регионе.