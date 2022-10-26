Полтава, Украина, 26 октября, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Режим воздушной тревоги объявлен в захваченной нацистским режимом Киева Полтавской области на территории б. УССР. Об этом 26 октября сообщают киевские СМИ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Воздушная тревога. Киевский режим

При этом ранее сообщалось, что воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях, а также на захваченной боевиками ВСУ части Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Самарской области Дмитрий Азаров вручил паспорта граждан Российской Федерации жителям Донбасса, которые покинули родную землю из-за постоянных обстрелов со стороны киевских боевиков и теперь проживают в регионе.