Уфа, 26 октября 2022, 08:35 — REGNUM В Уфе в рамках проведения Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа подписано Соглашение о сотрудничестве между Государственными советами Чувашии и Татарии. В нём «особо выделены приоритетные направления» сотрудничества по защите прав человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашского парламента.
Заседание Ассоциации законодателей Поволжья состоялось в Башкирии с участием спикеров парламентов 14 регионов. В ходе мероприятия главы Госсовета Чувашии и Татарии Леонид Черкесов и Фарид Мухаметшин подписали соглашение о сотрудничестве. Отмечается, что взаимодействие предполагает совместную работу по продвижению на федеральный уровень законодательных инициатив, совершенствование форм парламентского контроля за исполнением законов, обмен нормативно-правовыми актами и материалами по вопросам законотворчества.
Леонид Черкесов подчеркнул важность соглашения «для нашего парламента, для продолжения совместной работы». По его словам, депутаты делятся опытом, обмениваются «новыми идеями, реализуя их на практике».
В 1995 году между Госсоветами Татарии и Чувашии подписан первый протокол о сотрудничестве, в 2012 году — соглашение о межпарламентском сотрудничестве.
«В новом документе особо выделены приоритетные направления сотрудничества по защите прав и свобод человека и гражданина, развитию местного самоуправления, поддержка отечественных товаропроизводителей и реализации приоритетных национальных проектов, в том числе по цифровизации», — поясняют в Госсовете Чувашии.
При подписании соглашения спикеры, в частности, подняли вопросы развития цифровых технологий и информационной безопасности.
Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года Госсоветы Чувашии и Татарии открыли новый парламентский сезон с совместного выездного заседания. Местом встречи парламентариев станет Дрожжановский район Татарии, более 40% жителей которого — этнические чуваши.
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