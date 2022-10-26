Уфа, , 08:35 — REGNUM В Уфе в рамках проведения Ассоциации законодателей Приволжского федерального округа подписано Соглашение о сотрудничестве между Государственными советами Чувашии и Татарии. В нём «особо выделены приоритетные направления» сотрудничества по защите прав человека, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе чувашского парламента.

Флаг Чувашии cap.ru

Заседание Ассоциации законодателей Поволжья состоялось в Башкирии с участием спикеров парламентов 14 регионов. В ходе мероприятия главы Госсовета Чувашии и Татарии Леонид Черкесов и Фарид Мухаметшин подписали соглашение о сотрудничестве. Отмечается, что взаимодействие предполагает совместную работу по продвижению на федеральный уровень законодательных инициатив, совершенствование форм парламентского контроля за исполнением законов, обмен нормативно-правовыми актами и материалами по вопросам законотворчества.

Леонид Черкесов подчеркнул важность соглашения «для нашего парламента, для продолжения совместной работы». По его словам, депутаты делятся опытом, обмениваются «новыми идеями, реализуя их на практике».

«В новом документе особо выделены приоритетные направления сотрудничества по защите прав и свобод человека и гражданина, развитию местного самоуправления, поддержка отечественных товаропроизводителей и реализации приоритетных национальных проектов, в том числе по цифровизации», — поясняют в Госсовете Чувашии.

При подписании соглашения спикеры, в частности, подняли вопросы развития цифровых технологий и информационной безопасности.

«В этом году сайт Госсовета Чувашии наряду с порталами заксобраний субъектов ПФО был неоднократно подвержен хакерским атакам. С коллегами пришли к выводу, что необходимо отдавать приоритет отечественному программному обеспечению и привлекать к работе высококвалифицированных специалистов по информационной безопасности», — сказал Леонид Черкесов.

Как сообщало ИА REGNUM , в сентябре 2022 года Госсоветы Чувашии и Татарии открыли новый парламентский сезон с совместного выездного заседания. Местом встречи парламентариев станет Дрожжановский район Татарии, более 40% жителей которого — этнические чуваши.

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