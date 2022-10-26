Пекин, 26 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Экономические перспективы еврозоны становятся всё мрачнее, пишет китайская газета «Хуаньцю Шибао».

Евросоюз

Автор материала Чжэн Тао считает, что настоящим испытанием для Евросоюза станет отопительный сезон, который начнётся после октября. В этот период население и промышленность ждут проблемы в сфере потребления газа и электроэнергии.

По мнению обозревателя, санкции ЕС против России обернулись проблемами для самого Европейского союза.