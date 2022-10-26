Москва, 26 октября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Дмитрий Нагиев испытывал отвращение к роли маньяка Андрея Чикатило и согласился на неё больше из актёрского любопытства. Об этом актёр рассказал в видео, которое было опубликовано 25 октября на YouTube-канале «Центральное телевидение».

Скриншот YouTube Дмитрий Нагиев в сериале «Чикатило»

В передаче отмечается, что роль далась Нагиеву настолько тяжело, что ему предоставили возможность делать длительные перерывы перед съёмками каждой сцены с насилием. Эмоциональное напряжение актёр сбрасывал при помощи физических нагрузок. Он признался, что на съёмках сериала про Чикатило ему было «страшно и отвратительно», а некоторые сцены были особенно неприятны.

«Мне, человеку, бегущему в своей жизни от всего некрасивого, грязного… мне это тяжело дается », — сказал Нагиев.

Напомним, премьера сериала «Чикатило» состоялась 17 марта 2021 года. В качестве режиссёра проекта выступил Сарик Андреасян. Отметим, что критики и зрители дали сериалу преимущественно низкие оценки, многим не понравилась именно игра Дмитрия Нагиева.