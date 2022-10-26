Варшава, , 08:43 — REGNUM Киевский режим останется без поддержки Запада, если температура в домах жителей европейских стран упадёт на несколько градусов. Именно на это рассчитывает Россия, заявил в интервью Interia депутат Сейма и бывший замглавы МИД Польши Павел Коваль.

Холодно Цитата из м/ф «Жил-был пёс». Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

По его словам, боевые действия на территории б. УССР продолжаются, так как Киев поддерживают западные правительства. Однако в случае мощного энергетического кризиса ситуация может измениться.

«Если температура в квартирах в Берлине и Париже будет низкой, много чего может произойти. Даже два-три градуса вниз могут сделать так, что Западу будет не до политики Путина», — сказал Коваль.

Он добавил, что жители европейских стран, в первую очередь, Германии и Франции, за десятки лет привыкли к комфорту.

Как сообщало ИА REGNUM, министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен предрёк странам ЕС очень тяжёлую зиму в случае снижения поставок газа.

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