Вашингтон, 1 декабря, 2015, 02:28 — ИА Регнум. В Пентагоне считают, что оснащение ракетами «воздух-воздух» российских бомбардировщиков Су-34, участвующих в операции против террористической группировки «Исламское государство», усложняет ситуацию в Сирии. С заявлением об этом 30 ноября выступила представитель Минобороны США подполковник Мишель Балданса.

warthunder.com Ситуация усложнилась.

«Подобные системы еще больше усложнят и без того сложную ситуацию в небе над Сирией и не сделают ничего для борьбы с ИГ, у которой нет воздушных сил», — приводит РИА Новости слова представителя Пентагона.

Бадланса выразила надежду, что ракеты, установленные на российские самолёты, не будут использоваться против самолётов коалиции во главе с США, и российская сторона будет следовать меморандуму о взаимопонимании относительно безопасности полётов.

Как передавало ИА REGNUM, 30 ноября российские истребители-бомбардировщики Су-34 впервые вылетели на выполнение боевого задания в Сирии не только с бомбами, но и с ракетами класса «воздух-воздух» малой и средней дальности. Как сообщил представитель Воздушно-космических сил России, полковник Игорь Климов, такая мера была предпринята в целях защиты от атаки другими самолётами. Он уточнил, что ракеты снабжены головками самонаведения и способны поражать воздушные цели на расстоянии до 60 километров.

Напомним, ВВС Турции 24 ноября сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против «Исламского государства». Двум пилотам самолёта удалось катапультироваться, однако один из них был застрелен боевиками при спуске с парашютом. Второй лётчик позднее был спасён в результате совместной операции российского и сирийского спецназа.

Анкара заявила, что самолёт вторгся в её воздушное пространство, однако в Москве настаивают, что бомбардировщик находился в километре от турецкой границы и тому есть подтверждение объективного контроля.