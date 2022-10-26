Нью-Йорк, США, 26 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 3:2.

DalStars9 Валерий Ничушкин

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу. Для него этот гол стал седьмым в сезоне, благодаря чему он вышел на первое место в списке снайперов. Кроме того, он набрал 12 очков и стал лидером гонки бомбардиров НХЛ.

Также в составе «Эвеланш» отличились форвард Логан О’Коннор, а нападающий Эван Родригес забросил победную шайбу в серии буллитов.

В составе «Рейнджерс» точными бросками отметились нападающий Баркли Гудроу и защитник Адам Фокс.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает четвёртое место в Западной конференции НХЛ, на счету команды девять очков. «Рейнджерс» идут на 12-м месте в Восточной конференции с восемью очками.

Читайте также: «Вегас» одержал победу над «Торонто» в матче НХЛ