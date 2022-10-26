Омск, 26 октября 2022, 08:32 — REGNUM Во всех районах Омской области, а также в каждом городском округе созданы штабы по поддержке семей мобилизованных. Об этом рассказал губернатор Александр Бурков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Омские футболисты помогли семьям мобилизованных
Омские футболисты помогли семьям мобилизованных
Оmskportal.ru

По его словам, в штаба готовы откликнуться на просьбы тех, кому необходима помощь.

«Кому-то нужны дрова, чтобы отапливать дом, кто-то хочет перевести ребёнка в другой сад или школу, у кого-то есть потребность в помощи соцработников», — отметил он.

Глава региона оставил адреса всех штабов в закреплённом сообщении в своём телеграм-канале.

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