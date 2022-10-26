Омск, 26 октября, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Во всех районах Омской области, а также в каждом городском округе созданы штабы по поддержке семей мобилизованных. Об этом рассказал губернатор Александр Бурков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оmskportal.ru Омские футболисты помогли семьям мобилизованных

По его словам, в штаба готовы откликнуться на просьбы тех, кому необходима помощь.

«Кому-то нужны дрова, чтобы отапливать дом, кто-то хочет перевести ребёнка в другой сад или школу, у кого-то есть потребность в помощи соцработников», — отметил он.

Глава региона оставил адреса всех штабов в закреплённом сообщении в своём телеграм-канале.