Москва, , 08:31 — REGNUM Мобилизованные в Вооружённые силы РФ граждане имеют право досрочно отказаться полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и вернуть часть страховой премии за неиспользованный период, сообщили в пресс-службе Банка России.

ОСАГО Utoany.ru

Для этого мобилизованному гражданину нужно обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением. Его можно подать как в офисе страховой компании, так и онлайн на её сайте.

Регулятор отмечает, что досрочно отказаться от полиса ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек по нотариальной доверенности с правом досрочного расторжения договора.​

ИА REGNUM ранее сообщало, мобилизованным Росимущество самостоятельно оплатит за них счета за коммунальные платежи.

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