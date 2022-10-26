Москва, 26 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Мобилизованные в Вооружённые силы РФ граждане имеют право досрочно отказаться от полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) и вернуть часть страховой премии за неиспользованный период, сообщили в пресс-службе Банка России.

Utoany.ru ОСАГО

Для этого мобилизованному гражданину нужно обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением. Его можно подать как в офисе страховой компании, так и онлайн на её сайте.

Регулятор отмечает, что досрочно отказаться от полиса ОСАГО за мобилизованного сможет и другой человек по нотариальной доверенности с правом досрочного расторжения договора.​

ИА REGNUM ранее сообщало, Росимущество самостоятельно оплатит за мобилизованных их счета по коммунальным платежам.

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