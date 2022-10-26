Кишинёв, , 08:30 — REGNUM Всем оппозиционным политическим силам Молдавии нужно объединиться, чтобы добиться проведения в стране досрочных президентских и парламентских выборов. Об этом заявил экс-президент Молдавии, почётный председатель Партии социалистов Игорь Додон в интервью, опубликованном 26 октября РИА Новости.

Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор Partidulsor. md

«Это должна быть основная цель всей оппозиции, неважно правой или левой, неважно, за что они ратуют, нужно всем объединиться против власти и против диктатуры», — сказал Додон.

Он рассказал, что пока оппозиция в республике разделилась на две группы. В одной находятся партия «Шор», Партия коммунистов, партия «Строим Европу дома» и ряд политических и общественных деятелей. Эта часть регулярно проводит протестные акции.

Другая группа, в которую входят Партия социалистов и ещё семь партий, координируют действия, объединившись в платформу «Общая повестка».

«На каком-то этапе всё это объединится, это будет в обозримом будущем, потому что недовольство народа будет расти», — уверен экс-президент.

Стоит отметить, что партия «Шор» каждый день проводит протестные акции в Кишинёве с 18 сентября. Додон неоднократно в СМИ призывал все оппозиционные политсилы поддержать протесты. Но Партия социалистов, которой он перестал руководить с декабря 2021 года, пока этого не сделала.

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