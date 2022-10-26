Новосибирск, 26 октября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Новосибирской области поставленную задачу по частичной мобилизации смогут выполнить до конца текущей недели. Об этом заявил губернатор региона Андрей Травников.

Иван Шилов ИА REGNUM Мобилизация

«Есть мобилизационное задание, которое выдает Министерство обороны РФ и Новосибирская область действует строго в соответствии с ним, — сказал Травников в прямом эфире «Вести Новосибирск». — Никто не ставит задачу перевыполнять его. Исходя из сроков, которые до нас доведены, мы понимаем, что сможем выполнить поставленную задачу до конца этой недели».

При этом Травников подчеркнул, что частичная мобилизация завершится, когда будет издан соответствующий указ президента России.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области открыли бесплатные курсы первой медицинской помощи.

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